Russisk politiker vil ha hangarskip solgt av Ukraina til Kina «tilbake»

Russland har lenge hatt problemer med sitt eneste hangarskip. Den russisk politikeren Sergej Karginov foreslår at Russland kjøper problemskipets søsterskip, som Ukraina solgte til Kina på 90-tallet.

Det russiske hangarskipet «Admiral Kuznetsov» har siden det ble sjøsatt i 1985 vært gjennom et utall branner og andre ulykker. Senest i desember i fjor ble det meldt om brann på skipet, som har vært en verkebyll i den russiske marinen i lang tid.

Etter en merkelig handel mellom Ukraina og en kinesisk «privatkunde» i 1998, endte «Admiral Kuznetsovs» søsterskip opp i Kina, som landets første hangarskip. Det bærer i dag navnet «Liaoning». Den russiske politikeren Sergej Karginov at Russland nå bør kjøpe skipet, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Flytende kasino

Da Sovjetunionen kollapset i 1991 ble den sovjetiske svartehavsflåten fordelt mellom Russland og Ukraina. Dette førte til at Ukraina endte opp med å være i besittelse av det påbegynte hangarskipet «Varyag», som senere skulle bli «Liaoning».

Ukraina valgte å selge skipet som enda ikke var ferdig bygd. En kinesisk interessent hevdet å ville kjøpe skipet for å bygge det om til et flytende kasino. Dette gikk Ukraina med på og solgte skipet for 20 millioner dollar, skriver statsviteren og forsvarsskribenten Michael Peck i Insider.

«Kasinoskipet» ble slept til et kinesisk verft hvor det ble utstyrt for sitt opprinnelige formål, nemlig å bli Kinas første hangarskip.

Som følge av at kinesiske myndigheter ville gjøre Kina mer attraktiv for vestlige investorer, ble kjøpet av hangarskipet gjort gjennom en privatperson for å ikke gi inntrykket av at Kina rustet opp.

Russlands eneste hangarskip Admiral Kuznetsov har ikke bydd på annet enn problemer for den russiske marinen.

Vil gjøre «kasinoskipet» til flaggskip

Den russiske politikeren Sergej Karginov vil ikke bare at Russland skal kjøpe «Liaoning» av Kina. Han vil også oppkalle det etter grunnleggeren av hans eget parti og gjøre det til flaggskip i den russiske svartehavsflåten.

– Skipet var ment å bli et av de viktigste i Sovjetunionen. Etter landets kollaps foretrakk Ukraina å selge det for noen flasker vodka og til prisen av skrapmetall, sier Karginov til det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Karginov representerer det nasjonalistiske partiet Russlands liberaldemokratiske parti. Han begrunner kjøpsoppfordringen med situasjonen Russland befinner seg i.

– Gitt den nåværende situasjonen, foreslår jeg å kjøpe skipet fra Kina.

For øyeblikket sitter Karginov som første nestleder i komiteen for Det fjerne Østen og Arktis i Statsdumaen, som er underhuset i Russlands nasjonalforsamling.

«Moskva» sank

13. april i fjor sank skipet som ble regnet som den russiske svartehavsflåtens flaggskip.

Av et mannskap på 500 skal mer enn 100 ha mistet livet da krysseren «Moskva» ble truffet av det Ukraina hevder er ukrainske missiler.

Russiske forsvarsdepartementet hevder på sin side at «Moskva» forliste som følge av eksplosjon av ammunisjon om bord, og ikke et angrep utenfra.