Enda et barn funnet død i ruinene i Dnipro – dødstallet har steget til 41

En kvinne legger ned blomster for de som ble drept i angrepet i Dnipro sørøst i Ukraina. Foto: Jevhen Maloletka / AP / NTB

NTB

Det er funnet enda et livløst barn i ruinene av boligblokken i Dnipro, som lørdag ble truffet av en russisk rakett. Dermed har dødstallet steget til 41.

Rundt 25 personer fortsatt savnet ifølge en melding som ukrainske nødetater har lagt ut på Telegram tirsdag, og som er gjengitt av avisa The Guardian. 79 personer ble såret.

Tirsdag formiddag opplyste Kyrylo Tymosjenko, en rådgiver ved presidentens kontor, at enda et barn er funnet dødt i ruinene. Det innebærer at det er fire barn blant de drepte.

Redningsmannskap har gitt opp å finne overlevende etter at en stor del av boligblokken raste sammen i angrepet. At så mange fortsatt er savnet, innebærer etter alt å dømme at antall døde etter angrepet er langt høyere enn 41.

– Svært upresis rakett

Blokka antas å ha blitt truffet av en rakett av typen AS-4, og som Nato omtaler som «Kitchen». Den antas også å ha blitt skutt fra et bombefly av typen Tupolev Tu-22M.

Det britiske forsvarsdepartementet påpeker at raketten er kjent for å være upresis når den blir brukt til å ramme mål på bakken.

– «Kitchen» er åpenbart upresis når det blir brukt mot mål på bakken ettersom radarsystemet har vanskelig for å skille mål i urbane områder fra hverandre, skriver departementet i en oppdatering som ble lagt ut på Twitter tirsdag.

Avviser ansvar

Lignende våpen er blitt brukt i andre angrep som har krevd mange sivile liv i Ukraina, blant annet i Krementsjuk, der minst 18 mennesker ble drept i et angrep på et kjøpesenter i juni.

Russland har avvist ansvar både for angrepet i Dnipro og i Krementsjuk, som ligger noen mil nordvest for Dnipro.

Det britiske forsvarsdepartementet framholder at bruken av upresise våpen i Ukraina viser at Russland har store problemer med sine langdistanseangrep. Russerne har både problemer med å identifisere mål og skaffe seg rask og pålitelig informasjon om hva slags skader angrepene forårsaker, mener departementet.