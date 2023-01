Norge slutter opp om sterkt Israel-kritisk opprop

Statsminister Benjamin Netanyahus nye regjering i Israel betegnes som den mest ytterliggående i landets historie. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Over 90 land, blant dem Norge og Sverige, har undertegnet et opprop der de gir uttrykk for dyp bekymring over Israels nye straffetiltak mot palestinerne.