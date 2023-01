Bombefly-søksmål mot TotalEnergies henlagt

NTB

Et søksmål mot TotalEnergies der de ble anklaget for å medvirke til krigsforbrytelser ved å forsyne russiske bombefly med drivstoff, er henlagt.

To organisasjoner, franske Darwin Climax Coalition og ukrainske Razom We Stand, reiste søksmålet i oktober.

Det skjedde etter at avisa Le Monde og organisasjonen Global Witness i august avslørte at TotalEnergies fram til midten av 2022 eide en andel i det russiske gasselskapet Terneftegaz, som utvunnet gass fra et felt nord i Russland.

Ifølge Le Monde var det aktuelle feltet en kilde til gasskondensater som etter hvert ble drivstoff som ble fraktet til russiske flybaser nær den ukrainske grensa.

Human Rights Watch og Amnesty International har anklaget skvadroner som er basert der, for angrep mot sivile, inkludert bombeangrepet mot et teater i Mariupol i mars, der ukrainske myndigheter hevder at hundrevis ble drept.

TotalEnergies har på det sterkeste avvist anklagene, og sagt at alt av gasskondensater ble eksportert ut av Russland.

Franske antiterrormyndigheter bekreftet mandag at saken er henlagt etter en «grundig rettslig og faktisk gjennomgang av alle elementene som er levert inn av saksøkerne og, på eget initiativ, TotalEnergies».

Advokater for de to organisasjonene sier at avgjørelsen vil ankes, og anklager myndighetene for å bukke under for politisk press.

– Ingen tviler på at det i dagens økonomiske og politiske situasjon er politisk vilje til å hjelpe Total, sier advokatene i en uttalelse.