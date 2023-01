Biden skal besøke flomrammede California

NTB

USAs president Joe Biden besøker torsdag California, der en rekke kraftige stormer har gjort stor skade. Minst 20 personer har mistet livet som følge av uværet.

Biden skal besøke områder som er blitt herjet av stormer, få oversikt over arbeidet med gjenoppbygging og vurdere hva slags ytterligere føderal hjelp som er nødvendig, het det i en uttalelse fra Det hvite hus mandag kveld.

Ni påfølgende stormer har kommet fra Stillehavet og truffet California og andre deler av det vestlige USA over en tre uker lang periode med ekstreme værforhold. Det anslås at det er gjort skade for mer enn 1 milliard dollar.

Mandag var stadig rundt 23.800 boliger strømløse. Det har kommet historiske mengder regn.

I San Francisco har det kommet 45 centimeter med nedbør siden 26. desember, ifølge en rapport fra det nasjonale meteorologisenteret NWS. Det har ikke falt så mye nedbør på 22 dager siden januar 1862, ifølge NWS.

Biden erklærte krisen som katastrofe i helga, noe som åpner for utvidet føderal bistand.