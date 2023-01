Kraftig eksplosjon på restaurant i Stockholm

NTB

En kraftig sprengladning eksploderte på en restaurant i Stockholm-bydelen Södermalm natt til tirsdag. Det er ikke meldt som skadde personer.

Byggets fasade har fått omfattende skader.

– Det er store skader som knust glass og skader på fasaden. Også andre etasje, der det er boliger, er fasaden og vinduer skadd, sier polititalsperson Ola Österling.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 3.28.

– Vi fikk inn et stort antall anrop om at en sprengladning hadde blitt detonert på Nytorget. Når vi ser skadene, er det ingen tvil om at det er en sprengladning som har blitt plassert i nærheten av restauranten eller i inngangen, sier Österling.

Til Aftonbladet sier Österling at politiet tror restauranten var målet, og at de har fått opplysninger fra vitner som settes i forbindelse med eksplosjonen.

Området var sperret av tidlig tirsdag og det var stor politiinnsats på stedet, blant annet med bombeteknikere som sikrer spor.