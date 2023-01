Zelenskyj: Dnipro-angrepet viser behovet for raskere våpenleveranser

En skadd kvinne bæres ut av boligblokka i Dnipro som lørdag ble rammet av et angrep. Minst 40 personer ble drept. Angrepet viser at våpenleveransene til Ukraina må gå raskere, ifølge president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Pavel Petrov / SESU via AP / NTB

