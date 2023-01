Tysk våpenprodusent med stridsvogn-advarsel: Dette er ikke veien å gå

Tyske Leopard 2-stridsvogner dundrer gjennom det polske landskapet under øvelsen Iron Spear 2022.

Ukraina har ytret et sterkt ønske om å få tyske stridsvogner av typen Leopard 1 og 2 fraktet inn i Ukraina. Ikke så enkelt som man tror, sier tysk våpenprodusent.

Søndag gikk Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ut og kunngjorde at det vil komme nye leveranser av tunge våpen til Ukraina i nær framtid.

Så langt har blant annet leveranser av vestlige, moderne stridsvogner ikke vært aktuelt, men det ser ut til å endre seg. Lørdag lovet Storbritannias statsminister Rishi Sunak å sende britiske Challenger-stridsvogner til landet.

Flere land, blant dem Polen, har også åpnet for å sende tyskproduserte Leopard-stridsvogner til Ukraina. Nå går våpenprodusenten Rheinmetall ut og advarer mot nettopp dette.

Vil være på plass i 2024

Rheinmetall produserer selve våpenet som er festet på Leopard-stridsvognene, og har i dag 22 eksemplarer av den oppgraderte Leopard 2, samt 88 eksemplarer av originale Leopard 1, skriver The Guardian.

Totalt skal Tyskland ha 250 eksemplarer av Leopard 2, men ifølge dem er det ikke bare bare å klargjøre stridsvognene.

– Selv om vi skulle vedta å sende Leopard-stridsvogner til Kyiv i morgen, så vil ikke stridsvognene være på plass før begynnelsen av neste år, sier Rheinmetall-sjef Armin Papperger.

Å gjøre stridsvognene kampklare vil ta flere måneder og koste flere hundre millioner euro.

– Stridsvognene må demonteres helt og settes sammen på nytt igjen, sier Papperger.

I 2018 fikk daværende statsminister Erna Solberg testkjøre en Leopard 2 under øvelsen Trident Juncture i Røros. Les mer Lukk

Finske politikere «mobber» Tyskland til bordet

Ifølge den flerspråklige kringkasteren Euronews forsøker Finland nå å «mobbe» Tyskland til å donere Leopard-stridsvogner. Kampanjen «la leoparden løpe løpsk» ble igangsatt av de to finske politikerne Anders Adlercreutz og Atte Harjanne.

Deres argument er at dersom en rekke mindre land går sammen og sender noen få Leopard-stridsvogner hver, så vil Europas største Leopard-eier, Tyskland, se seg nødt til å sende stridsvogner inn i Ukraina.

På spørsmål om de finske politikerne forsøker å sende Tyskland inn i skammekroken, skal Harjanne ha humret og sagt at «det nok handler mer om konstruktivt press, enn mobbing», skriver Euronews.

– Terskelen for å sende hovedstridsvogner blir lavere og lavere i takt med krigens utvikling. Den politiske viljen er der, så da må vi rett og slett komme i gang med opplæring og klargjøringen som trengs i et slikt prosjekt, sier Harjanne.

Den finske kampanjen har fått varm mottakelse fra svenske, slovakiske og danske lovgivere.

– Hva er det Berlin frykter?

Leopard 2, Leopard 1s etterfølger, kan spores tilbake til et prosjekt som begynte på 1960-tallet, men det var først i 1979 at produksjonen begynte. Det skal eksistere om lag 3600 Leopard-stridsvogner i dag, og de benyttes av en rekke land, deriblant Finland, Sverige, Italia, Nederland, Østerrike, Polen, Tsjekkia, Slovakia Portugal og Norge.

Spørsmålet er om Nato-land tåler å gi fra seg stridsvognene. Her er den tyske forbundskansleren Olaf Scholz skeptisk, hvor han mener at landet er nødt til å beholde Leopard-stridsvognene i sitt arsenal for å kunne innfri Natos krav.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba hevder at det ikke finnes «et eneste rasjonelt argument» som taler mot å sende stridsvognene inn i Ukraina.

– Hva er det Berlin frykter som Kyiv ikke er redd for? spør Kuleba.

Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz er skeptisk til prosjektet. Her er han avbildet foran en Leopard 2. Les mer Lukk

Vil utgjøre enorm forskjell

Finske lovgivere hevder at en brigade på totalt 100 stridsvogner vil kunne bli avgjørende på den ukrainske slagmarken, og anslår at de vil trenge noen måneder på å klargjøre et slikt inntog.

Det er ikke tvil om at Leopard 2 vil utgjøre en stor forskjell for de ukrainske styrkene, men prosjektet er alt annet enn enkelt. I tillegg til selve stridsvognene vil Vesten måtte sende ingeniører, reservedeler, store mengder ammunisjon, samt å klargjøre inntog nummer to i påvente av skadene som det første inntoget av stridsvogner vil ta.

Ifølge den tyske våpenprodusenten vil ikke dette være mulig før utgangen av 2023, og er derfor skeptisk, mens land som Polen og Finland allerede står klar til å bidra med Leopard 2-stridsvogner.

Polen har 249 eksemplarer, mens Finland har om lag 200 stykker, og det er usikkert hvor mange landene vil kunne bidra med.

– Vårt bidrag kan ikke være særlig stort grunnet vår grense til Russland, og det at vi ikke er medlem i Nato, understreker Finlands president Sauli Niiströ.

Men prosjektet hviler i stor grad på tyske skuldre, siden det er der produsenten og egnede ingeniører holder til. Andre land er også avhengig av godkjenning fra Tyskland for å kunne re-eksportere stridsvognene. Tyskland understreker at de ikke har tenkt å stå i veien dersom andre land ønsker å sende stridsvognene inn i Ukraina.