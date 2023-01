Den varme europeiske vinteren lover ikke godt nytt for Vladimir Putin

De høye temperaturene i Europa denne vinteren reduserer Putins mulighet til å bruke gass som pressmiddel.

Trusselen om å kutte russiske gassforsyninger til europeiske land, hvorav mange har vært avhengige av den i årevis, har vært et ess i ermet for Vladimir Putin og hans Russland som invaderte Ukraina i februar i fjor.

Nå ser det ut til at verdien til «gass-kortet» er redusert som følge av den varme europeiske vinteren.

«Vinterkrig»

I forbindelse med en CNN-analyse forklarer seniorrådgiver Keir Giles ved tankesmien Chatham House at Russland tradisjonelt sett har utnyttet vinteren til sin fordel når det gjelder krigføring. Det trodde Russlands president Vladimir Putin også kunne gjøres når det gjelder trusselen om å stoppe russisk gasseksport til Europa, mener Giles.

– I dette tilfellet forsøkte Russland å utnytte vinteren for å øke effekten av et annet våpen – energivåpenet. Russland regnet med en kald vinter for å bringe Europa til fornuft og overbevise mennesker over hele kontinentet om at støtte til Ukraina ikke var verdt smerten europeiske lommebøker vill kjenne, sier han.

Det vestlige og sentrale Europa har hatt en mildere vinter enn forventet, som sammen med en innsats for å redusere gassforbruket har tatt et av Putins beste forhandlingskort ut av hendene hans.

Russland har for øvrig ikke dratt fordel av «Kong Vinter» på slagmarken i Ukraina heller.

«Har kjøpt Europa et år»

Den tidligere britiske energitjenestemannen Adam Bell mener den milde europeiske vinteren «har kjøpt Europa et år». Vinteren hadde spist seg gjennom de europeiske gasslagrene om det hadde vært kaldere i desember og januar, konkluderer han ifølge CNN-analytiker Luke McGee.

Bell advarer imidlertid om at det å lagre gass ikke er nok. Boliger og bedrifter må designes slik at de holder bedre på varmen og industrien må bli uavhengige fra naturgass, mener Bell.

John Springford, nestleder i tankesmien Centre for European Reform, mener på sin side at myndighetene i europeiske land må intensivere utviklingen av fornybar energi for å holde Europa utenfor det russiske gassmarkedet.