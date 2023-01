Erdogan gjentar kravet om at Sverige må utlevere 130 personer

Tyrkias president Recep Erdogan stiller krav til Sverige og Finland for å godkjenne Nato-søknadene til landene. Foto: Burhan Ozbilici / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

President Recep Erdogan opprettholder kravet om at Sverige må utlevere 130 personer til Tyrkia for at han skal godkjenne Sverige og Finlands Nato-søknad.