Pensjonert brigadegeneral: – Putin mente krig mot Vesten var uunngåelig

Vladimir Putin var så redd for krig at han endte opp med å starte en selv, mener tidligere brigadegeneral Kevin Ryan.

Russlands president Vladimir Putin har lenge fryktet at Russland skulle ende opp i en krig med Vesten, mener den pensjonerte amerikanske brigadegeneralen Kevin Ryan. Han mener denne frykten var en sentral faktor da Putin besluttet å invadere Ukraina i fjor. Det skriver Insider.

– Putin mente krig mot Vesten var uunngåelig. Han så Nato få fotfeste i tidligere Warszawapakt-regioner. Han så at spesielt Ukraina valgte Vesten fremfor Russland. Han så at Russland uten Ukraina egentlig ikke var Russland slik han tenkte det burde være, sier Ryan som tidligere har tjenestegjort som amerikansk forsvarsattaché til Russland.

– En stor feilberegning

Forsvarsalliansen Nato ble grunnlagt i 1949 og består i dag av 30 land i Europa og Nord-Amerika. I kjølvannet av den kalde krigen har flere land som tidligere var en del av Sovjetunionen og Østblokken-alliansen Warszawapakten. Nå har også Finland og Sverige vist interesse for Nato-medlemskap.

For nesten et år siden valgte Putin å invadere Ukraina delvis på bakgrunn av tanken om å avskrekke Nato og alliansens største aktør USA, mener Ryan. Planen var å oppnå en rask seier.

– Det mislyktes. Det var en stor feilberegning av russerne, sier Ryan til Insider.

– Putins frykt for inngrep fra Vesten førte til at han valgte Ukraina som stedet å begynne å slå tilbake (mot Vesten, journ.anm). Verken Putin eller styrkene hans var forberedt på denne kampen, fortsetter han.

Vestlig støtte til Ukraina



Det som skulle bli en rask og effektiv maktovertagelse av Ukraina har blitt et blodig mareritt for den russiske presidenten. Invasjonene som ifølge Ryan skulle skremme Nato har gjort medlemskap i forsvarsalliansen mer attraktivt enn noensinne for land som ligger i nærheten av den russiske kjempen.

I tillegg til å forsyne Ukraina med våpen og annet militært utstyr har vestlige land påført Russland enorme økonomiske sanksjoner.

Kreml har anklaget Vesten for å være aktive deltakere i Ukraina-krigen som følge av den materielle, politiske og økonomiske støtten Ukraina har fått.