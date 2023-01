Rapport: Militærjuntaen i Myanmar får våpenhjelp fra en rekke land

Myanmars militære grep makten i et kupp 1. februar 2021 og har siden slått brutalt ned på protester i landet. Foto: AP / NTB

Selskap i minst 13 land har hjulpet Myanmar til å produsere våpen som landets kuppmakere benytter mot egen befolkning, viser ny rapport.

Rapporten fra en uavhengig ekspertgruppe viser hvordan militærjuntaen i Myanmar har trappet opp våpenproduksjonen siden kuppet 1. februar 2021, og at de heller ikke nøler med å bruke våpen for å slå ned alt tilløp til protester og opposisjon.

Over 2.700 sivile, blant dem 277 barn er drept av sikkerhetsstyrkene siden kuppet, viser tall fra The Assistance Association for Political Prisoners i Myanmar.

Våpenprodusenter i USA, Europa, Asia og Midtøsten har alle bidratt til våpenindustrien i Myanmar, konstaterer Special Advisory Council for Myanmar i sin rapport.

Flere av disse våpenprodusentene er statseide og hører hjemme i land som Italia, Tyskland, Israel, Ukraina, Singapore, Sør-Korea, Nord-Korea og Kina, går det fram av rapporten.

Selskap i Russland, India, Japan, Taiwan, Østerrike og Frankrike har også bidratt til våpenindustrien i Myanmar, enten med ekspertise eller deler.

– Utenlandske selskap som tjener penger på lidelsene til Myanmars innbyggere, må stilles til ansvar, sier Chris Sidoti, en av ekspertene bak rapporten.