Overlevende vender tilbake til ruinene i Dnipro

Det bekreftede dødstallet gjør dette til det verste enkeltangrepet på sivile i Ukraina siden før sommeren, ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

Viseguvernør Hennadij Korban i Dnipropetrovsk sier på Telegram at 75 personer ble såret i angrepet lørdag, blant dem 14 barn.

Det er også minst to barn blant de drepte, opplyste guvernør Valentyn Reznitsjenko til det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform mandag.

72 leiligheter i den store boligblokken i Dnipro er fullstendig ødelagt, mens 230 har fått skader.

Det var lørdag at en russisk rakett traff blokken. Siden da har det pågått en omfattende redningsoperasjon, og søndag ble en kvinne hentet i live ut av ruinene. Men fortsatt er 30 personer savnet, og myndighetene sier det er lite håp om å finne flere overlevende.

Det bodde rundt 1700 personer i blokken som ble rammet – over 60 kommuner i Norge har færre innbyggere enn dette – og redningsmannskapene har jobbet døgnet rundt for å finne ofre og overlevende i ruinene. Beboerne sier det ikke var noen militære fasiliter i blokken.

Oleksander Anyskevytsj sier han var i leiligheten sin da blokken ble truffet.

– Boom – og det var det. Vi så at vi levde, og det er alt, forteller Anyskevytsj. Mandag kom han tilbake for å se de ødelagte leiligheten.

Russia Ukraine War A woman lays flowers at a bus stop, for people who were killed in a Russian missile strike on an apartment building in the southeastern city of Dnipro, Ukraine, Monday, Jan. 16, 2023. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Russia Ukraine War Rescue workers transfer the body of a man killed in a Russian missile strike on an apartment building, into a plastic bag in the southeastern city of Dnipro, Ukraine, Monday, Jan. 16, 2023. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Russia Ukraine War Rescue workers clear the rubble from an apartment building that was destroyed in a Russian rocket attack at a residential neighbourhood in the southeastern city of Dnipro, Ukraine, Monday, Jan. 16, 2023. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)