Nye anklager mot operasanger Plácido Domingo

NTB

En spansk sangerinne anklaget søndag operasangeren Plácido Domingo for seksuell trakassering. Det ble fremmet en rekke anklager mot 83-åringen i 2020.

I forbindelse med en etterforskning den gang sa flere titall sangere, dansere, musikere og andre operamedarbeidere at de hadde vært vitne til eller blitt utsatt for upassende oppførsel fra Domingo gjennom tre tiår.

Den siste anklagen kom fra en ikke identifisert sanger på den spanske TV-kanalen La Sexta. I et TV-program sendt søndag, hevder den anonymiserte kvinnen at Domingo spurte om han kunne ta på henne en gang like etter tusenårsskiftet. En annen gang skal han angivelig ha forsøkt å kysse henne.

– En av de første tingene de forteller deg er at du ikke må ta heisen alene med Plácido Domingo, sier kvinnen i programmet. Hun meldte ikke saken videre.

I tillegg til at Domingo var en av verdens mest kjente tenorer, hadde han lederstillinger ved flere operaer i USA.

American Guild of Musical Artists (AGMA) konkluderte etter sin etterforskning i 2020 med at Domingo hadde oppført seg upassende.

Følgende ble at flere forestillinger ble avlyst i USA og hjemlandet Spania. Han trakk seg også som sjef for operaen i Los Angeles, som etter sin etterforskning konkluderte med at anklagene mot ham er troverdige. Sakene har ikke fått noen rettslig konsekvens.

I et intervju med El Mundo i januar 2022 nektet Domingo for å ha trakassert noen, og sa at han følte han var blitt dømt i det offentlige rom fordi han ikke tok til motmæle. Videre sa han at AGMA-etterforskningen var partisk.