Rapport: De 1 prosent rikeste tjener to tredeler av verdens nye verdier

En frivilligarbeider deler ut matvarer i Salt Lake City i USA. De siste to årene har verden 1 prosent rikeste tjent inn nesten to tredeler av verdens nye verdier. Samtidig står minst 1,7 milliarder mennesker i jobber der lønnsveksten er lavere enn prisveksten. Foto: Rick Bowmer / AP / NTB

NTB

De rikeste 1 prosentene i verden tjente inn nesten dobbelt så mye som resten de siste to årene, ifølge en rapport fra organisasjonen Oxfam.

Organisasjonen publiserte sin årlige ulikhetsrapport mandag, samme dag som Verdens økonomiske forum (WEF) starter i Davos.

De aller rikeste har bare blitt rikere mens mange har slitt med økte levekostnader som følge av koronapandemien og deretter Russlands krigføring mot Ukraina, ifølge rapporten.

Mens minst 1,7 milliarder mennesker står i jobber der prisene vokser raskere enn lønningene, vokser milliardærenes formuer med 2,7 milliarder dollar per dag, ifølge Oxfam. Det tilsvarer knappe 27 milliarder kroner.

– Mens vanlige folk daglig må ta tunge valg om essensielle ting som mat, overgår de superrike sine villeste drømmer, sier Oxfam-direktør Gabriela Bucher.

– Etter to år ligger dette tiåret an til å bli det beste til nå for milliardærene – som de glade 20-årene for verdens rikeste, legger hun til.

Mens de økte kostnadene er dårlig nytt for forbrukerne, har de gjort at mat- og energiselskapene mer enn doblet inntektene i 2022. Dermed kunne de betale ut 257 milliarder dollar til aksjonærene.

Utviklingen er nødt til å snu, mener Tysklands utviklingsminister Svenja Schulze.

– Pandemier, konflikter og ikke minst den russiske aggresjonskrigen, har ført oss flere år bakover med tanke på fattigdom, sult, helse og utdanning, samtidig som de rikeste har blitt enda rikere, sier hun.

– Om vi ikke reduserer ulikheten på globalt plan, vil vi ikke klare å løse de krisene, legger hun til.