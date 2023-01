Volodymyr Zelenskyj fordømmer russernes «feige taushet»

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fordømte søndag russernes «feige taushet» etter rakettangrepet på en boligblokk i Dnipro som kostet minst 30 mennesker livet.

I sin daglige TV-tale søndag kveld sa han at minst 30 mennesker fortsatt er savnet etter det russiske angrepet. Han sa en 15 år gammel jente er blant de drepte, og at to barn har mistet sine foreldre.

– Vi slåss for hver eneste person, sa han mens redningsarbeiderne gjennomsøkte ruinene av den ni etasjer høye blokka.

– Og redningsarbeidet skal fortsette så lenge det er det minste håp om å redde liv, sa han videre og takket alle i utlandet som har sendt meldinger om støtte og sympati.

Zelenskyj skiftet deretter over til russisk da han henvendte seg også til det russiske folk.

– Jeg vil gjerne også henvende meg til alle i Russland som selv nå ikke med et eneste ord vil fordømme denne terroren, selv om de ser og forstår alt klart. Den feige tausheten deres vil en dag ende med at terroristene kommer etter dere også, sa han.