Dokumentfunn hos Biden et uventet slag foran valget neste år

President Joe Bidens kritikk av Donald Trump for oppbevaring av hemmeligstemplede dokumenter blir undergravet av funn av klassifiserte dokumenter i hans eget hjem. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

NTB

Funnet av hemmeligstemplede dokumenter hjemme hos president Joe Biden er en politisk hodepine for ham og Demokratene, akkurat da de skulle starte valgkampen for gjenvalg neste år.

Biden innledet det nye året full av optimisme etter et bedre enn fryktet mellomvalg i november. Siden har inflasjonen gått ned, mens Republikanerne startet året med så stort internt kaos at det tok dem flere dager å velge leder av Representantenes hus.

Den 80 år gamle presidenten skulle etter planen ri på en medvindsbølge fram til dagen om en måned eller to da han skulle kunngjøre at han stiller til gjenvalg.

Men etter at justisminister Merrick Garland oppnevnte en spesialetterforsker for å granske dokumentfunnet, er Demokratenes evne til å ramme tidligere president Donald Trump for hans håndtering av klassifiserte dokumenter nøytralisert.

Gavepakke

– Dette er i bunn og grunn en stor gavepakke til Trump, sier David Axelrod, som var politisk rådgiver for tidligere president Barack Obama. Han kaller Biden-funnet pinlig etter at Biden kritiserte Trump da FBI fant hemmeligstemplede dokumenter under en razzia på Trumps eiendom Mar-a-Lago i Florida.

– Han var svært godt i gang, han hadde mye momentum, og dette blir en hump i veien, sier Axelrod.

Bidens advokater har funnet flere hemmeligstemplede dokumenter fra tiden da han var visepresident – både i hjemmet hans i Delaware, inkludert i garasjen, og i en tankesmie i Washington. Lørdag ble det funnet ytterligere fem klassifiserte dokumenter hjemme hos ham.

Det hvite hus lover å samarbeide med justisdepartementet om granskingen.

– Totalt uansvarlig

I september kalte Biden Trumps omgang med hemmeligstemplede dokumenter totalt uansvarlig. Trump svarte med å stille spørsmål om når Bidens hjem skulle gjennomsøkes.

Biden har klart å få store bevilgninger til infrastruktur og klimatiltak gjennom i Kongressen og ledet an i den vestlige responsen på Russlands krig mot Ukraina. Men han sliter med lunken støtte på meningsmålingene og stadig tvil om hans høye alder.

– Dette er en avsporing for Det hvite hus akkurat da de var i ferd med å få litt momentum, sier Alex Conant, en republikansk strategiplanlegger som var George W, Bushs talsmann.

– Det får Biden til å framstå som en stor hykler. Det er åpenbart at Trumps håndtering av klassifisert materiale var et problem Republikanerne ikke hadde funnet et godt svar på, inntil denne uka, sier han.

Klar forskjell

Juridiske eksperter peker på den store forskjellen mellom Bidens og Trumps dokument-problem.

Mens Bidens advokater umiddelbart leverte et lite antall til nasjonalarkivet og lovte å samarbeide om granskingen, nektet Trump å returnere dokumentene som ble funnet hos ham, og FBI endte med å måtte raide hjemmet hans for å hente tilbake rundt 13.000 dokumenter, hvorav 100 var hemmeligstemplet.

Men det er langt fra sikkert av velgere flest ser forskjellen, og en demokratisk strategiplanlegger som ikke vil identifiseres ved navn, innrømmer at saken vil skape tvil om Bidens kompetanse.

Krever besøksprotokoller

Republikanerne i Kongressen startet fredag en offisiell gransking av justisdepartementets håndtering av funnene i Bidens hjem og kontorer, og den nye lederen for kontrollkomiteen i Representantenes hus, James Comer, krevde søndag tilgang på besøksprotokoller fra Bidens hjem i Wilmington i Delaware.

– Uten en oversikt over hvem som har besøkt boligen hans, vil det amerikanske folk aldri vite hvem som hadde tilgang til disse høyst sensitive dokumentene, sier Comer i et brev til stabssjef Ron Klain i Det hvite hus.

Comer sier imidlertid at han ikke vil etterspørre besøksprotokollene for Trumps bolig Mar-a-Lago, der et hundretall dokumenter ble funnet av FBI.

– Jeg synes ikke vi behøver å bruke en masse tid på dette fordi Demokratene har gjort det i de siste seks årene, sier han til CNN.

Det er ingen krav til amerikanske presidenter at de skal føre logg over besøk i sine hjem eller i Det hvite hus. Biden gjeninnførte en logg over offisielle gjester og offentliggjorde den første listen i mai 2021, mens Trump avviklet hele ordningen rett etter at han ble president i 2017.