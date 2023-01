Minst 30 døde etter russisk angrep på boligblokk i Dnipro

NTB

Innbyggere i Dnipro fortviler over at Russland kunne angripe en boligblokk med hundrevis av sivile. Minst 30 er bekreftet drept, og mange er fortsatt savnet.

Angrepet skjedde lørdag ettermiddag, og tallet på døde er oppjustert en rekke ganger. Søndag ettermiddag var 30 mennesker bekreftet drept, mens over 70 er såret. I tillegg er mellom 30 og 40 personer savnet i de sammenraste bygningsmassene.

Det er lite håp om å finne flere overlevende i ruinene, og dødstallet kan derfor stige ytterligere, ifølge Natalia Babatsjenko, som er rådgiver for regionens guvernør. Hun sier at over 30 skadde er innlagt på sykehus, og at tilstanden er kritisk for tolv av dem.

– Redningsoperasjonen fortsetter. Skjebnen til over 40 mennesker er fortsatt ukjent, sa guvernøren i Dnipropetrovsk, Valentyn Reznitsjenko, tidligere.

Redningsmannskaper jobbet søndag med kraner i håp om å redde overlevende fra de øverste etasjene. Om lag 1.700 mennesker bodde i blokka.

Enkelte av dem har brukt lys fra mobiltelefoner for å signalisere at de trenger hjelp.

Ifølge myndighetene i Dnipro var 39 mennesker reddet søndag ettermiddag. En tynnkledd kvinne ble funnet i live søndag, 18 timer etter at den russiske krysserraketten traff boligblokka.

– Kun sivile

To av trappeløpene med flere titalls leiligheter i den ni etasjer høye blokka ble rammet og lagt i grus.

Ivan Garnuk, en av beboerne, befant seg i leiligheten sin da raketten traff. Han sier han føler seg heldig som overlevde, men er sjokkert over at russerne kunne angripe en boligblokk uten strategisk betydning.

– Det er ingen militære anlegg her. Det er ingenting her, intet luftforsvar, ingen militærbaser. Det traff bare sivile, uskyldige mennesker, sier han til nyhetsbyrået AP.

Angrepet ødela mange leiligheter, og hundrevis av mennesker ble hjemløse, opplyser Kyrylo Tymosjenko, en rådgiver ved presidentens kontor.

Ifølge den ukrainske hæren ble boligblokken truffet av en russisk rakett av typen kh-22, som ble utviklet i Sovjettiden til bruk mot krigsskip, og som ukrainerne ikke skal ha hatt kapasitet til å skyte ned.

– Alt ble truffet

Det russiske forsvarsdepartementet bekreftet søndag at russiske styrker gjennomførte en rekke rakettangrep mot nabolandet lørdag.

I meldingen står det ingenting om boligblokken i Dnipro, kun at alle utvalgte mål ble truffet, og at målsettingen med angrepet ble oppnådd.

Departementet hevder samtidig at russiske styrker har rykket fram mot byen Bakhmut i Donetsk øst i Ukraina, som russerne har forsøkt å innta i flere måneder.

Kyiv rammet

Russland avfyrte lørdag en rekke krysserraketter mot Ukraina. Flere steder ble det meldt om eksplosjoner om morgenen før flyalarmen gikk. Om ettermiddagen kom en ny runde med angrep.

Ifølge avisen Kyiv Independent ble det rapportert om eksplosjoner i ti av landets fylker.

Angrepene mot hovedstaden Kyiv var de første siden nyttårsaften. Både her og i storbyen Kharkiv i øst ble infrastruktur truffet. Rester av en rakett landet også i nabolandet Moldova, uten at noen ble såret der.

Strøm- og vannforsyningen er rammet flere steder. Ukrainas energiminister German Galusjenko har varslet at de neste dagene kommer til å bli vanskelige på grunn av nye ødeleggelser i elnettet.

Ukrainas forsvarssjef sier at Russland avfyrte 33 krysserraketter mot landet, og at 21 ble skutt ned.