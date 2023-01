Putin hevder det er en «positiv dynamikk» i Ukraina

NTB

Russlands president Vladimir Putin mener landets «militæroperasjon» i Ukraina er preget av en positiv utvikling.

– Dynamikken er positiv. Alt utvikler seg innen rammene av planen til forsvarsdepartementet og generalstaben, sa Putin til den statskontrollerte TV-kanalen Rossija 1 søndag.

– Og jeg håper at våre stridende vil gjøre oss enda mer fornøyd med sine kampresultater, la han til.

Han uttalte seg også om Russlands økonomi.

– Den økonomiske situasjonen er stabil, ikke bare mye bedre enn våre motstandere ventet, men også enn hva vi selv har anslått. Arbeidsledigheten er historisk lav, inflasjonen er lavere enn ventet og er nedadgående, noe som er viktig, sa Putin.

Øverstkommanderende i Ukraina

Putin utnevnte nylig Russlands forsvarssjef Valerij Gerasimov til øverskommanderende for Russlands styrker i Ukraina. Det skjedde kun tre måneder etter general Sergej Surovikin fikk samme rolle.

Formålet med det siste lederbyttet skal være å styrke effektiviteten i håndteringen av de militære operasjonene i Ukraina, ifølge Russlands forsvarsdepartement.

Forfremmelsen har fått hard kritikk av blant annet Igor Girkin, en ultranasjonalistissk russer som tidligere har vært leder for separatistene i Donetsk.

– Jeg anser ikke general Surovikin, som jeg har møtt flere ganger, for å være et strategisk eller taktisk geni, men her snakker vi om en person som i det minste har den nødvendige kamperfaringen og ikke er et komplett fjols, som blir gjort til nestkommanderende, sier Girkin til russiske RTVI , gjengitt av dansk TV2.

Angrep boligblokk

Lørdag morgen angrep Russland den ukrainske byen Dnibro.

Minst 20 personer ble drept i det russiske rakettangrepet mot en boligblokk, opplyser en guvernør.

– 73 personer er såret, og skjebnen til 40 andre er ukjent, skriver guvernøren i Dnipropetrovsk, Valentyn Reznitsjenko, på Telegram.