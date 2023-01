Afghansk politi: Kvinnelig eks-parlamentariker skutt og drept i Kabul

NTB

En tidligere parlamentariker, Mursal Nabizada, og hennes livvakt er skutt og drept i Kabul, opplyser politiet i den afghanske hovedstaden.

Nabizada ble drept i sin egen bolig, skriver TOLOnews på Twitter søndag morgen.

Hun var en av få folkevalgte kvinner som valgte å bli værende i Kabul etter at Taliban overtok makten.

Det er første gang at en parlamentariker fra Afghanistans forrige styre blir drept i byen siden maktovertakelsen i august 2021.

Ifølge politisjefen Molvi Hamidullah Khalid ble Nabizada og livvakten hennes skutt og drept i samme rom klokka 3 lørdag, i den delen av boligen som hun brukte som kontor.

Han sier også at broren hennes og en annen vakt ble såret., mens en tredje vakt flyktet fra stedet med penger og smykker.

Noe motiv for drapet er ikke oppgitt.

Mursal Nabizada ble valgt inn i den afghanske nasjonalforsamlingen i 2019. Hun representerte Kabul. Hun var medlem av forsamlingens forsvarskomité og arbeidet også for en ikke-statlig organisasjon, Institute for Human Resources Development and Research.