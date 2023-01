Ekspert: Håpet tent for fredssamtaler med al-Shabaab

Tørke, sult og krig har i flere tiår drevet millioner av somaliere på flukt. Nå skal den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab ha åpnet for fredsforhandlinger med regimet i Mogadishu.

NTB

Den al-Qaida-tilknyttede islamistgruppen al-Shabaab i Somalia skal for første gang være villig til å forhandle om fred, noe som møtes med forsiktig optimisme.

Somalias viseforsvarsminister Abdifatah Kasim opplyste nylig at opprørerne i den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab for første gang hadde bedt om forhandlinger med regjeringen i landet.

Dette er ikke avvist av al-Shabaab, men en anonym talsmann for gruppen understreket onsdag at det ennå ikke er innledet samtaler. Det samme bekreftes fra regjeringshold.

– Dette er ikke helt uventet, det har kommet signaler det siste året, sier professor Stig Jarle Hansen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han regnes som en ledende internasjonal ekspert på Somalia og har kontakt med aktørene i landet, inkludert al-Shabaab.

– Jeg har hatt en dialog med al-Shabaab, og det har vært en del signaler fra deler av gruppen over tid, sier Hansen til NTB.

Militæroffensiv

Somalias president Hassan Sheikh Mohamud innledet i fjor høst en stor militæroffensiv mot al-Shabaab, som siden er drevet ut av flere områder.

– Al-Shabaab presses nå hardt, rett nok ikke i kjerneområdene, men militæroffensiven tolkes likevel som et forsøk på å tvinge dem til forhandlingsbordet, sier Hansen.

Snarlige fredsforhandlinger har han likevel ikke tro på, blant annet fordi al-Shabaab er ganske rike, takket være skattlegging.

– De har også vært veldig flinke til å skattlegge i den delen av Somalia som de ikke kontrollerer, sier Hansen.

Klanbasert milits

Noe av nøkkelen til de somaliske regjeringsstyrkenes siste tids suksess mot al-Shabaab er deltakelsen av klanbasert milits, tror Hansen.

– Noen av disse klanene har sett seg lei på al-Shabaabs skattlegging, og de vil med sin lokale forankring også kunne spille en viktig rolle med å forhindre at frigjorte områder blir infiltrert senere, sier han.

At al-Shabaab skal lykkes med å ta over hele Somalia, slik Taliban gjorde i Afghanistan, har han liten tro på.

– Den somaliske hæren har under den siste offensiven bevist at de kan stå på egne bein, rett nok med noe støtte fra USA, Tyrkia og Russland, sier han.

Lokalt fokus

– Dersom al-Shabaab går i forhandlinger, så vil det på mange måter være kroken på døra for al-Qaida. De mistet jo Nusrafronten i Syria, som var deres tallmessig største, og det er det nå al-Shabaab som er, sier Hansen.

Al-Shabaabs fokus har rett nok alltid vært lokalt, selv om gruppen har gjennomført flere terroraksjoner i naboland.

– I Etiopia har det aldri gått bra for dem, men de har til tider lykkes i sine aksjoner i Kenya og har rekruttert ganske bra i Tanzania og Uganda, sier Hansen.

Amerikanske droner

Al-Shabaab vil åpenbart også ha noe igjen for å sette seg ved forhandlingsbordet, påpeker han.

– For dem er det blant annet svært viktig å få en slutt på USAs dronekrig mot lederne deres, sier Hansen.

Faren for droneangrep gjør det svært vanskelig for al-Shabaab-ledere å møtes for å diskutere og blir enige om veien videre, påpeker han.

Senest lille julaften skal seks al-Shabaab-medlemmer ha blitt drept i et slikt droneangrep, og Hansen mener USA må spille en nøkkelrolle dersom det skal bli snakk om fredsforhandlinger i Somalia.

Tilretteleggere

Flere land kan potensielt spille en viktig rolle som tilrettelegger for en eventuell framtidig fredsprosess, tror Hansen.

– Ett av dem er Qatar, og en annen potensiell tilrettelegger er Oman som har gamle tradisjoner i Somalia, noe mange glemmer. Det kan selvsagt også godt hende at Norge kan spille en rolle, sier Hansen.

Han har merket seg at samme mann som håndterte Qatars forhandlinger med Taliban, Mutlaq bin Majed Al-Qahtani, nå er utnevnt til spesialutsending til Somalia.

– Det er nok ikke helt uten sammenheng, sier Hansen.

Droneangrep

Al-Shabaab så dagens lys som væpnet gruppe i 2006, den gang som en del av koalisjonen Den islamske domstol som tok kontroll over store deler av landet. Koalisjonen gikk i oppløsning etter den etiopiske invasjonen samme år.

I 2012 erklærte gruppen seg som al-Qaida-nettverkets somaliske gren og har siden ligget i krig med vekslende makthavere i Mogadishu.

USA har opp gjennom årene gjennomført en rekke droneangrep som har drept flere av gruppens ledere, men al-Shabaab antas ifølge FN i dag å ha opptil 12.000 menn under våpen og kontrollerer fortsatt store områder i det sentrale og sørlige Somalia.

Vakte oppsikt

Da tidligere president Hassan Sheikh Mohamud gikk seirende ut av presidentvalget i Somalia i mai i fjor, vakte han oppsikt da han utnevnte den tidligere al-Shabaab-lederen Mukhtar Robow til minister for religiøse saker.

Noen uker senere slo presidenten fast at militær innsats alene ikke vil få slutt på islamistenes væpnede opprør, og han tente dermed et lite håp om fredsforhandlinger.

Veien til fred i Somalia vil nok bli lang og tidkrevende, frykter Hansen

– Det er mange og store hindre, og det er viktig å ikke forhaste seg, sier han.