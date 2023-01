Perus regjering erklærer unntakstilstand i hovedstaden etter demonstrasjoner

NTB

Perus regjering erklærer unntakstilstand i hovedstaden Lima. Det skjer etter ukevis med voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Minst 41 mennesker er drept i sammenstøtene.

Tidligere i uken ble kjent at presidenten, statsministeren og ytterligere to statsråder etterforskes for folkemord, drap og alvorlige skader. Det er på grunn av de mange dødsfallene.

Gjennom uken har tre statsråder derfor besluttet å trekke seg.

I en TV-sendt tale fredag kveld sa president Dina Boluarte unnskyld for dødsfallene, men gjorde det også klart at hun ikke vil tre av.

Opptøyene begynte etter at venstreorienterte Pedro Castillo ble avsatt og fengslet i begynnelsen av desember, umiddelbart etter at han forsøkte å oppløse nasjonalforsamlingen og ta makten alene.

Demonstrantene krever Boluartes avgang.