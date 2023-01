«Den irske kjempen» Charles Byrne fryktet å bli museumsgjenstand – først 240 år senere får han slippe

Legenden vil ha det til at han var opp mot 2,5 meter høy. Charles Byrnes siste ønske var å ikke bli utstilt på museum etter sin død. Først 240 år senere blir ønsket etterfulgt.

Han ble kalt «den irske kjempen» og livnæret seg ved å underholde folk i London på 1780-tallet med sin utrolige høyde. Ofte sammen med flere kortvokste, for å øke underholdningsverdien til datidens londonere.

Flere samtidige kilder sier han var 2,4 meter, til 2,5 meter høy. Skjelettet er knappe 2,3 meter langt. Verdens høyeste mann, Robert Wadlow, var 2,72 meter høy. I likhet med Byrne ble også han kun 22 år gammel.

Tjente penger på høyden

Han ble født i dagens Nord-Irland i Londonderry i 1761 og ryktene ville ha det til at det var som følge av at han ble unnfanget på toppen av en høystakk at han ble så ekstremt høy. Han dro allerede i tenårene videre til Skottland for å tjene penger på høyden, før han 21 år gammel dro videre til London, der det var enda mer penger å tjene.

Han ble en stor suksess, men gleden ble kortvarig, for helsen ble raskt dårligere. Man visste det ikke da, men han led av akromegali, en godartet svulst i hypofysen, også kjent som gigantisme. Svulsten fører til en for høy tilvekst av veksthormon i blodet.

Lagde plan, men ble lurt

Han døde allerede i 1783, 22 år gammel og da han skjønte hvilken vei det bar med helsen, fryktet han, med god grunn, at kroppen hans ville bli utstilt på museum. Anatomikeren John Hunter hadde tatt kontakt med ham om å dissekere kroppen etter hans død, en praksis som på den tiden var forbeholdt henrettede kriminelle.

Byrne lagde dermed en plan om at når han døde, skulle kroppen plasseres i en blykiste og fraktes til kystbyen Margate, der han skulle fraktes over i et skip og begraves til havs. Dessverre ble ikke dette ønsket etterfulgt, for Hunter fikk kjøpt liket og etter fire år ble skjelettene utstilt på Hunterian Museum i London.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Levningene til Charles Byrne har vært et midtpunkt i Hunterian Museum i over 200 år. Men nå velger museet å hedre hans siste ønsker og ta ham ut av utstillingen. Les mer Lukk

Protestene kom først 200 år senere

Skjelettet til Charles Byrne har vært utstilt på Hunterian Museum i nesten 240 år. Det var hans verste frykt. Les mer Lukk

Der har de blitt stående til man i 2011 fikk ny oppmerksomhet rundt Byrnes siste ønsker. Nylig bekreftet Hunterian Museum at skjelettet, som de siste årene har vært pakket bort fra utstillingen som følge av oppussing. Først 11. januar i år, bekrefter museet at skjelettet ikke vil bli utstilt på ny, bekrefter flere medier, inkludert CNN.

I stedet kommer museet til å vise frem et portrett av John Hunter, der man kan se deler av skjelettet i bakgrunnen.

Royal College of Surgeons of England (RCS), som eier og drifter museet, bekrefter at det er vel dokumentert hva som var Byrnes siste ønsker. Levningene vil derimot ikke bli stedt til hvile i havet, slik han ønsket.

«Levningene vil fortsatt være tilgjengelige for «bona fide» medisinske undersøkelser rundt akromegali og gigantisme», heter det i pressemeldingen.