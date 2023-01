Guvernør: Fem drept i russisk angrep mot boligblokk i Dnipro

NTB

Fem personer er drept i et russisk angrep mot en boligblokk i den ukrainske byen Dnipro, opplyser Dnipropetrovsk-regionens guvernør.

Meldingen om at fem er drept, kom like etter en melding om at to var drept og 27 såret i angrepet. Blant de sårede skal det være seks barn, ifølge guvernør Valentyn Reznitsjenko.

Bilder gitt ut av det ukrainske presidentkontoret viser en del av en boligblokk som er helt rast sammen. Det ser også ut til å være en brann på stedet.

Russland rettet en ny angrepsbølge med krysserraketter mot Ukraina lørdag. Det er meldt om eksplosjoner i flere deler av landet, blant annet Kyiv, der luftvernet ble satt i virksomhet.

Dnipro er den fjerde største byen i Ukraina og ligger sørøst for Kyiv, ved elven med samme navn.