Storbritannia vil levere stridsvogner til Ukraina

NTB

Storbritannias statsminister Rishi Sunak bekrefter at landet vil tilby stridsvogner til Ukraina.

Ifølge statsministerens kontor kom Sunak med løftet i en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lørdag morgen.

En talskvinne i Downing Street sier at statsministeren åpnet for at Ukraina kan få Challenger 2- stridsvogner og artillerisystemer som et tegn på «Storbritannias ambisjon om å trappe opp støtten til Ukraina».

Tidligere i uka meldte Sky News at britene for første gang vurderte å gi slike stridsvogner til Ukraina.