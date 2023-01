Kina melder om nesten 60.000 coronadødsfall på en måned

NTB

For første gang på over en måned gir Kina en oversikt over coronarelaterte dødsfall. I løpet av en måned er det registrert nesten 60.000 slike dødsfall.

Landet er blitt kritisert av blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO) for å holde tilbake tall over smittede og døde under den kraftige smittespredningen de siste ukene.

Lørdag ga myndighetene en oversikt over coronadødsfall for første gang siden de strenge coronarestriksjonene ble opphevet i begynnelsen av desember.

Det er registrert i alt 59.938 coronarelaterte dødsfall mellom 8. desember 2022 og 12. januar i år, opplyste Kinas folkehelsesjef Jiao Yahui på en pressekonferanse i Beijing.

Av disse er 5.503 knyttet til lungesvikt som en direkte følge av covid-19, mens det i 54.435 tilfeller er registrert underliggende sykdom kombinert med covid-19.

Høy snittalder

Kinesiske myndigheter oppgir at gjennomsnittsalderen på de døde er 80,3 år, og at over 90 prosent av de døde er over 65 år.

Tallene innebærer at Kinas offisielle tall over coronadødsfall øker fra 5.272 til 10.775.

Tallene omfatter kun dødsfall som har skjedd på sykehus, noe som betyr at antallet kan være høyere ettersom personer som har dødd hjemme, ikke er regnet med.

– Færre tester positivt

Jiao Yahui kom også med en oversikt over antall alvorlig syke covid-pasienter på landets sykehus samt andelen smittede ved feberklinikkene. Begge steder er det registrert en nedadgående trend.

På feberklinikkene ble toppen nådd 20. desember, da 33,9 prosent testet positivt, ifølge myndighetene. Deretter har andelen sunket, og 12. januar var den nede på 10,8 prosent, ifølge folkehelsesjefen.

På sykehusene ble det registrert 105.000 innlagte pasienter med alvorlig covid-sykdom 12. januar – ned fra 128.000 den 5. januar.