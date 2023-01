Kristersson om dukke-henging: Sabotasje mot Nato-søknaden

NTB

Sveriges statsminister Ulf Kristersson mener det er ekstremt alvorlig at demonstranter hang en dukke som forestilte Tyrkias president, etter beina.

– Dette er avskyelig, sa Kristersson fredag om demonstrasjonen utenfor Stockholms rådhus dagen før.

– Dette er sabotasje mot den svenske og finske søknaden om å bli medlem i Nato, la han til.

Han mener alle land ville reagert på samme måte på noe som nærmest skulle forestille en henrettelse av en utenlandsk leder.

Videre viste han til at det i Sverige har vært to drap på toppolitikere – statsminister Olof Palme i 1986 og utenriksminister Anna Lindh i 2003.

– Bør holde munn

Den svenske ytringsfrihetseksperten Nils Funcke mener imidlertid at Kristersson og regjeringen går for langt i sin kritikk av protesten.

– En minister, og særlig en statsminister, bør holde munn og ikke kommentere enkeltstående meningsytringer, sier han til SVT.

Selv om man kan mene at demonstrasjonen var bisarr og usmakelig, er Funcke klar på at den omfattes av ytringsfriheten.

Funcke mener regjeringen har framvist en «fantastisk bøyelig rygg» overfor Tyrkia. I stedet for å kritisere demonstrasjonen synes han regjeringen heller burde nøyd seg med å vise til svensk lovverk og rettsorden.

Tyrkia vil etterforske

Ikke uventet har Tyrkia reagert svært sterkt på demonstrasjonen der en dukke som forestilte president Recep Tayyip Erdogan, ble hengt opp etter beina.

Aksjonen kunne minne om hvordan den italienske diktatoren Benito Mussolini ble hengt opp ned etter å ha blitt drept i 1945. Gruppen Rojavakommittérna, som støtter den «revolusjonære bevegelsen i Kurdistan», skal ha stått bak demonstrasjonen.

Selv om protesten fant sted i Stockholm, ønsker Tyrkia å etterforske den selv.

– Det er oversendt en klage til statsadvokaten i Ankara med krav om at det skal settes i gang en etterforskning, skrev Erdogans advokat Huseyin Aydin på Twitter fredag.

– Ikke nok å fordømme

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu er klar på at en fordømmelse fra svenske myndigheter ikke er tilstrekkelig.

– Det er ikke nok. Vi ser at svenske myndigheter er bestemte på å bekjempe ekstremisme, men fortsatt opererer flere terrororganisasjoner i landet. Sverige og Finland må holde det de har lovet.

Fredag opplyste tyrkiske myndigheter at de avlyser et møte med talmannen i den svenske riksdagen, Andreas Norlén. Det planlagte møtet i den tyrkiske nasjonalforsamlingen i Ankara var ifølge Dagens Nyheter viktig for Sveriges videre Nato-prosess. Flere frykter nå at dette kan påvirke landets søknad.

Myndighetene i Tyrkia har ennå ikke godkjent Sverige og Finlands Nato-søknader og har stilt krav om utlevering av kurdere og eksil-tyrkere som tyrkiske myndigheter ser på som en trussel.