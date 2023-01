Tyrkia etterforsker hendelse med Erdogan-dukke i Sverige

NTB

Tyrkisk påtalemyndighet etterforsker hendelsen der en dukke som forestilte president Recep Tayyip Erdogan, ble hengt opp etter beina i Stockholm torsdag.

Det var utenfor Stockholms rådhus at Erdogan-dukken var hengt opp ned, slik den italienske diktatoren Beito Mussolini ble etter å ha blitt drept. Rojavakommittérna, som støtter den «revolusjonære bevegelsen i Kurdistan», har tatt på seg ansvaret.

– Det er oversendt en klage til statsadvokaten i Ankara med krav om at det skal settes i gang en etterforskning, skriver Erdogans advokat Huseyin Aydin på Twitter fredag.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson sier til TV4 samme dag ​​at dukke-hendelsen er «ekstremt alvorlig», og han anser det som en sabotasje mot landets Nato-søknad.

Fredag opplyser tyrkiske myndigheter at de avlyser et møte med talmannen i den svenske riksdagen, Andreas Norlén. Det planlagte møtet i den tyrkiske nasjonalforsamlingen i Ankara var ifølge Dagens Nyheter viktig for Sveriges videre Nato-prosess. Flere frykter nå at det kan påvirke landets søknad.

Myndighetene i Tyrkia har ennå ikke godkjent Sverige og Finlands Nato-søknader og har stilt krav om utlevering av kurdere og eksil-tyrkere som tyrkiske myndigheter ser på som en trussel.