Russlands militære fordel har blitt deres svakhet i Ukraina-krigen

Vinteren har i tidligere store krigsslag vært en russisk alliert. Men nå ser det ut til at Putin har begått samme feil som både Napoleon og Hitler.

Store krigsslag, og historiske tsarer minnes og hylles med brask og bram i Russland.

Selv har president Vladimir Putin sammenlignet seg selv med tsaren Peter den store, og til og med «Ivan den grusomme» har den av Russland de siste årene fått en oppreisning og blitt betegnet som en viktig statsbygger og forsvarer.

Hvor mange likheter det er mellom Putin og Peter den store kan diskuteres. Men en av ulikhetene tar militærhistoriker Antony Beevor opp i det amerikanske tidsskriftet Foreign Affairs, skriver Newsweek.

For i motsetning til Peter den store, som i 1708 og 1709, under Den store nordiske krigen, dro nytte av det kalde været, kan nettopp vinteren bli en av Russlands store svakheter i Ukraina-krigen.

Ekspert: Putin begår den samme feilen som Napoleon og Hitler

Vinteren var også det som førte til Napoleons Grande Armée-retrett fra Moskva i 1812 og Adolf Hitlers tilbaketrekking fra hovedstaden under andre verdenskrig.

Men Beevor mener den kalde årstiden har gått fra å være en russisk alliert til jobbe mot dem.

– Det kan være Russland, snarere enn dets motstander, som lider de verste konsekvensene av vinteren, skriver Beevor forrige måneds utgave av tidsskriftet.

– Det merkelige med Napoleon- og Hitler-invasjonene er at i begge tilfeller trodde inntrengerne de skulle oppnå seier før vinteren satte inn, og derfor forberedte de ikke troppene sine på vinterklimaet, sier William Courtney, en tidligere amerikansk ambassadør i Georgia og Kasakhstan og nå en adjungert seniorstipendiat ved non-profit selskapet Rand, til Newsweek.

– Under de nåværende omstendighetene ser det ut som Russland gjør den samme feilen, legger han til.

ISW: Ukraina planlegger å bruke vinteren som sitt våpen

Courtney mener ukrainerne ser ut til å være bedre forberedt med vinterforsyning enn det russerne er.

Flere rapporter har i lang tid avslørt de uheldige forholdene de russiske styrkene lever under i Ukraina. Ikke bare bruker de russiske soldatene byggeplast for å lage hjemmelagde bivuakker, men de skal også mangle gode og varme nok klær og annet utstyr for å takle vinterkulda.

På den andre siden har Ukraina fått tilsendt de beste uniformene, støvlene og utstyret fra hele Vesten.

I november i fjor gjorde derfor Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov det klart at Ukraina ikke hadde noen plan om å «gå i hi» i vinter.

«De som tror at krigføringen vil bli satt på pause nå har trolig aldri vært ute en vinternatt», uttalte Reznikov da.

Før jul kom også en rapport fra den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) hvor de konkluderte med at Ukrainske styrker planlegger å bruke vinteren som sitt våpen.

Overlegne i utstyr, og bedre trente soldater, ser det derfor ut til at ukrainerne tenker å bruke vintermånedene for det de er verdt.

En russisk soldat ligger død, nedsnødd i den ukrainske vinterkulda. Les mer Lukk

«Vanlig» å hente seg inn igjen på vinteren

En av årsakene til at Ukraina ikke ønsker stopp i kampene, og heller ikke godtok den russiske våpenhvilen i forbindelse med den ortodokse julefeiringen 7. januar, skal være at de frykter skumle russiske baktanker.

Flere eksperter har hevdet at en våpenhvile vil bli brukt av Russland til å hente seg inn igjen, og fylle opp med forsyninger og flere soldater.

Det er også det som er «vanlig» å gjøre på vinteren når det er krig.

– Vinteren er en viktig begrensende faktor på krigføring. Kulde er utfordrende for både personell og materiell. Kulde krever god trening og personlig utrustning, materiell som eksempelvis helikopter hvor tåke og snø kan gi vanskelige forhold å operere i. Med pansrede kjøretøy blir det økt behov for drivstoff for å holde varmen og ekstra vedlikehold, sa Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen til ABC Nyheter i november.

I samme artikkel mener seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), Karsten Friis, at mange forventer at frontene skal stabilisere seg gjennom vinteren, men mente at Ukraina neppe ønsket å gi de russiske okkupantene noen hvilepause.

Og med tanke på de heftige kampene som har foregått i byene Bakhmut og Soledar den siste tiden ser det ut til at Friis fikk rett. Hvilepause er neppe det riktige ordet å bruke om den ukrainske vinteren hittil.