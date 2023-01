Russisk offiser erkjenner at de fortsatt møter ukrainsk motstand i Soledar

Røyk stiger opp over Soledar etter et rakettangrep mot byen. Foto: AP / NTB

NTB

Det er fortsatt små lommer med ukrainsk motstand i byen Soledar, sier Andrej Baevskij, en russiskstøttet tjenestemann og offiser i Donetsk i Øst-Ukraina.

Han fastholder samtidig at den russiske offensiven er vellykket og hevder at russerne «knuser» motstanderne, melder den britiske avisa Guardian med henvisning til et statseid russisk nyhetsbyrå.

– Generelt har operasjonen utviklet seg vellykket, og utkantområdene i den vestlige delen av Soledar er allerede helt under vår kontroll, sier Baevskij.