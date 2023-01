Mann tiltalt for drapet på Japans tidligere statsminister

NTB

Japansk påtalemyndighet har formelt tatt ut tiltale mot mannen som var siktet for drapet på Japans tidligere statsminister Shinzo Abe.

Tetsuya Yamaga ble fredag formelt tiltalt for drapet og for brudd på våpenloven. Tiltalen blir tatt ut etter at rettspsykiatere har konkludert med at han er rettslig tilregnelig, melder japanske medier fredag.

Abe ble skutt og drept mens han holdt tale på et valgkamparrangement i byen Nara i juli i fjor.

Yamaga ble raskt pågrepet og siktet for drapet. I avhør fortalte han at han drepte eksstatsministeren fordi han hatet Den forente familie, en nyreligiøs gruppe som støttet Abe. Moren til mannen skal ha donert store summer til gruppen, noe den tiltalte mener «ødela henne».

Mulig dødsstraff

42-åringen har i flere måneder blitt vurdert av rettspsykiatere. Undersøkelsen ble avsluttet tidligere denne uka hvorpå Yamaga ble overført til en politistasjon i Nara.

Hvis han blir kjent skyldig i tiltalen, risikerer han å bli dømt til døden, melder nyhetsbyrået Kyodo og flere andre japanske medier.

Påtalemyndigheten i Nara har foreløpig ikke villet kommentere opplysningene.

Omstridt trossamfunn

Den forente familie ble stiftet av Moon Sun-myung i 1954 og er også kjent som Enhetskirken og Moon-sekten.

Gruppen nekter for å ha gjort noe galt, men en rekke tidligere medlemmer har kritisert dens metoder, og regjeringspartiet LDPs koblinger til det svært konservative trossamfunnet har fått mye oppmerksomhet.

Om lag halvparten av regjeringspartiets folkevalgte har koblinger til trossamfunnet. Nåværende statsminister Fumio Kishida har lovet å kutte alle bånd, men mange japanere ønsker en bedre forklaring om hvordan trossamfunnet kan ha påvirket partiets politikk.