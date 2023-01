Minister trekker seg etter dødelige demonstrasjoner i Peru

NTB

Arbeidsminister Eduardo García Birimisa leverte fredag inn oppsigelsesbrev til presidenten. Årsaken er flere titalls dødsfall etter opptøyer.

I brevet skriver ministeren at han trekker seg på grunn av dødsfallene etter sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i Puno- og Cusco-regionene, ifølge radiokanalen Radio Programas del Perú.

Videre skriver Birimisa at situasjonen er såpass tilspisset at et nytt valg ikke kan vente fram til april 2024.

Siden desember har det vært demonstrasjoner mot Perus nye president Dina Boluarte. Demonstrantene krever at hun trekker seg.

Onsdag ble det kjent at Boluarte, statsminister Alberto Otarola og landets forsvars- og innenriksministre skal etterforskes for folkemord og drap. Det på grunn av de dødsfallene etter demonstrasjonene startet.

I alt 47 mennesker er drept i opptøyer etter at venstreorienterte Pedro Castillo ble avsatt og fengslet i begynnelsen av desember, umiddelbart etter at han forsøkte å oppløse nasjonalforsamlingen og ta makten alene.