Lisa Marie Presley (54) er død

NTB

Lisa Marie Presley døde fredag, 54 år gammel, opplyser moren Priscilla Presley. Hun var rockekongen Elvis' eneste barn.

– Det er med tungt hjerte at jeg må dele den forferdelige nyheten om at min vakre datter Lisa Marie har forlatt oss, sier Priscilla Presley i en uttalelse.

– Hun var den mest lidenskapelige, sterke og kjærligste kvinnen jeg noen gang har kjent, sier hun videre.

Dødsbudskapet kommer kun noen timer etter at Priscilla Presley hadde bekreftet at datteren ble kjørt til sykehuset tidligere torsdag etter en hjertestans.

Presley etterlater seg tre barn. Hun hadde opprinnelig fire barn, men sønnen Benjamin Keough døde i 2020.

Presleys bortgang kommer brått på mange. For kun et par dager siden var hun og moren å se på Golden Globe-utdelingen i Beverly Hills i Los Angeles. Da feiret hun at skuespiller Austin Butler vant pris for beste mannlige skuespiller for tittelrollen i filmen «Elvis».

Hun var «kongen av rock» Elvis' eneste barn. Selv var hun også musiker og har gitt ut en rekke album. Presley var aktiv til siste slutt.

Presley har vært gift fire ganger, med musiker Danny Keouhg, popkongen Michael Jackson, skuespiller Nicolas Cage og musikkprodusenten Michael Lockwood.