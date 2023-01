Israels høyesterettsjustitiarius advarer mot regjeringens justisreform

NTB

Justisreformen til statsminister Benjamin Netanyahus regjering vil knuse det israelske rettsvesenet og undergrave demokratiet, mener høyesterettsjustitiarius.

Israels justitiarius Esther Hayut kom med uttalelsen som svar på et forslag som innebærer begrensninger på høyesterettskjennelser mot regjeringens politikk eller lover vedtatt av Knesset. Men det vil også gi politikere større innflytelse over hvilke dommere som blir valgt.

Et dødsstøt

Ifølge Hayut er det ikke snakk om «en plan for å ordne rettsvesenet, men en plan for å knuse det».

Hun mener det vil være «et dødsstøt» for dommernes uavhengighet og deres mulighet til å tjene folket.

– Meningen med denne planen er derfor å endre dette landets demokratiske identitet så det ikke lenger kan kjennes igjen, sier hun.

Justisminister Yariv Levin forsvarte senere reformen og kritiserte det han kaller et «rop om å sette gata i brann». Ifølge ham vil planen gjenopprette balanse mellom statsmaktene i møte med et rettsvesen som går for langt.

Riksadvokater advarer

Også riksadvokat Gali Baharav-Miara advarer mot den foreslåtte reformen.

– Den foreslåtte lovgivningen, om den blir vedtatt slik den ser ut nå, vil medføre et ubalansert system med motvekter. Prinsippet om majoritetsstyre vil skyve andre demokratiske verdier til side, sier hun i en uttalelse fra justisdepartementet.

Også sju tidligere riksadvokater har i et brev advart mot at reformen kan svekke rettssystemet. De sju var blant elleve toppjurister som torsdag leverte et protestbrev. Tre av dem ble i sin tid utnevnt av statsminister Benjamin Netanyahu.

I brevet skriver toppjuristene at overhalingen vil gjøre høyesterett til et «pseudopolitisk organ, som vil bli mistenkt for å bøye loven til fordel for regjeringen».

Kan hjelpe Netanyahu

Forslaget har ført til bekymring både i Israel og utenlands om at det kan brukes av Netanyahu, eller hans ultranasjonalistiske regjeringspartnere, for å innføre lover som kan være en trussel mot rettighetene til minoriteter og sekulære i landet.

Reformene kan hjelpe Netanyahu, som er tiltalt for korrupsjon, unngå domfellelse, eller til og med få rettssaken mot ham til å forsvinne. Siden han ble tiltalt i 2019, har Netanyahu kritisert rettsvesenet og kalt det partisk mot ham.