TMZ: Lisa Marie Presley tatt til sykehus etter hjertestans

NTB

Lisa Marie Presley ble hastet til sykehus i California etter en hjertestans torsdag, ifølge TMZ.

Ifølge nettstedet, som viser til kilder nær Presley, begynte hjertet hennes å slå igjen etter at hun fikk førstehjelp av ambulansepersonell.

54-åringens publisist har ikke besvart nyhetsbyrået AFPs henvendelser. Presley var for kun noen dager siden på Golden Globe-seremonien sammen med moren Priscilla, der de så Austin Butler vinne prisen for beste skuespiller for sin tolkning av Elvis selv i filmen «Elvis».

Også Lisa Marie Presley er sanger og låtskriver. Hun har tre barn, blant dem skuespiller Riley Keough.