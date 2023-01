Atomuttalelse fra Sør-Koreas president vekker oppsikt

Sør-Koreas president Yoon Suk Yeol sier freden på Koreahalvøya bare kan opprettholdes gjennom styrke. Foto: Lee Jin-man / AP / NTB Les mer Lukk

Sør-Koreas president synes å antyde muligheten for at landet kan skaffe seg atomvåpen for å møte trusselen fra Nord-Korea.