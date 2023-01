Ingen ny avtale om fangeutveksling mellom Russland og Ukraina

NTB

Russland og Ukraina har likevel ikke kommet fram til noen ny avtale om fangeutveksling i samtalene som ble holdt i Tyrkias hovedstad Ankara.

Russlands kommisjonær for menneskerettigheter Tatjana Moskalkova til AFP møtte onsdag sin ukrainske motpart Dmytro Lubinets i Ankara. Siden har russiske statskontrollerte medier sitert henne på at mer enn 40 fanger fra begge sider vil bli utvekslet.

Torsdag sier hun til nyhetsbyrået AFP at dette beror på en misforståelse.

– Vi snakket om resultatene av vårt tidligere arbeid. Disse utvekslingene har allerede skjedd, sier hun torsdag.

Moskalkova la til at hun og Lubinets har utvekslet lister over sårede soldater, som et ledd i forberedelsen til en mulig framtidig fangeutveksling.