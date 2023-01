Brigadegeneral Oleksij Hromov advarer: De neste 2-3 månedene vil bli avgjørende

Oleksij Hromov mener Russlands president Vladimir Putin og sjefen for generalstaben for de russiske væpnede styrker, Valery Gerasimov, planlegger nye storskala angrep i nær fremtid.

– Det forventes at fienden i nær fremtid vil prøve å nå de administrative grensene til Donetsk oblast.

Russland planlegger å erobre hele Donetsk oblast, for deretter å forsterke sine posisjoner ved Zaporizjzja, før de pøser på med nye, mobiliserte styrker, kanskje så mange som 1,5 millioner mann under våpen.

Det melder den ukrainske generalstaben torsdag formiddag.

– De neste to eller tre månedene vil være svært betydningsfulle. De vil være nesten avgjørende i denne kampen, som vi forbereder oss på, sier brigadegeneral Oleksii Hromov.

Ifølge ukrainske medier planlegger Putin å sette inn så mange som 20 nye divisjoner under militær kommando i Ukraina den nærmeste tiden.

En formidabel styrkeoppbygging

– Hovedmålet til fienden er fortsatt å ta hele territoriet til landet vårt og ødelegge Ukraina som stat, sier den ukrainske brigadegeneralen Oleksii Hromov. På bildet avfyrer ukrainske soldater et luftvernvåpen i frontlinjebyen Bakhmut 10. januar 2023. Les mer Lukk

Dersom dette stemmer vil det innebære en formidabel styrkeoppbygging, som vil utgjøre en stor trussel for det ukrainske forsvaret.

– Det forventes at fienden i nær fremtid vil prøve å nå de administrative grensene til Donetsk oblast, og kan intensivere sine handlinger for å erobre den vestlige elvebredden ved Zaporizhzhia oblast, advarer Hromov.

Brigadegeneralen, som er nestleder for det operative hoveddirektoratet for generalstaben til de væpnede styrker i Ukraina, kom med uttalelsene under orientering 12. januar.

Forberedelser til storskala angrep

Generalstaben tolker den nye etterretningsinformasjonen som et tegn på Russlands intensjoner om en langsiktig krig og forberedelser til storskala angrep.

Det er også ventet at russiske luftstyrker vil fortsette å utføre luftangrep mot kritisk infrastrukturanlegg i hele Ukraina, skriver Ukrainsk Pravda.