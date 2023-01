Flere tidligere justistopper kritiserer den israelske regjeringens reformplaner

NTB

Sju tidligere riksadvokater kritiserer Netanyahu-regjeringens planer om omfattende reform av rettssystemet i Israel. De mener det vil svekke rettssystemet.

Juristene slutter seg dermed til et økende opprør mot den planlagte overhalingen. De sju var blant elleve toppjurister som torsdag leverte et protestbrev. Tre av dem ble i sin tid utnevnt av statsminister Benjamin Netanyahu.

Reformene som regjeringen har foreslått, vil gi politikerne økt mulighet til å omgå og overstyre landets rettsvesen. Flere har påpekt at det utgjør en trussel mot sivile rettigheter i Israel, særlig minoriteters rettigheter.

I brevet skriver toppjuristene at overhalingen vil gjøre høyesterett til et «pseudopolitisk organ som vil bli mistenkt for å bøye loven til fordel for regjeringen».

Reformene kan hjelpe Netanyahu, som er tiltalt for korrupsjon, unngå domfellelse, eller til og med få rettssaken mot ham til å forsvinne. Siden han ble tiltalt i 2019, har Netanyahu kritisert rettsvesenet og kalt det partisk mot ham.

Han har lovet at reformene vil bli gjennomført på en ansvarlig måte.