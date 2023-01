Ukraina: Russland bygger opp styrker – kampene raser i Soledar

NTB

Selv om Russland forsterker i øst, holder ukrainske soldater stand i harde kamper om kontroll over Soledar, ifølge Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maljar.

I en pressebrifing torsdag opplyste hun at antallet russiske enheter i Ukraina har steget til 280 fra 250 i forrige uke.

– De beveger seg over sine egne lik. Russland sender sitt eget folk til slakt i tusenvis, sa Maljar om kampene i Soledar.

Leder for den private leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, hevdet natt til onsdag at hans menn hadde tatt kontroll over byen øst i Ukraina. Dette ble avvist av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som sa at kampene om byen fortsetter.

Begge sider beskriver kampene som svært blodige.