Eks-statsminister håper å bli president i Tsjekkia

NTB

Milliardær og eks-statsminister Andrej Babis og den tidligere Nato-generalen Petr Pavel er blant de fremste kandidatene før presidentvalget i Tsjekkia.

Første runde av valget holdes fredag, og Babis – tidligere omtalt som «Tsjekkias Trump» – har en liten ledelse på meningsmålingene.

Men det er lite sannsynlig at valget avgjøres allerede nå. Og målingene tyder på at Babis kan komme til å tape i neste valgomgang.

I tillegg til Babis og Pavel regnes økonomen Danuse Nerudova som en sterk kandidat.

– Det er 99 prosent sikkert at to av disse tre går videre til den avgjørende omgangen, sier analytiker Josef Mlejnek ved Karlsuniversitetet i Praha.

Frifunnet for korrupsjon

Vinneren av valget vil overta etter kontroversielle Milos Zeman (78), som har vært president siden 2013.

Han er blant annet kjent for et høyt alkoholforbruk og for å slite med helseproblemer. Nå må han gi seg, i henhold til grunnloven.

Zeman har i valgkampen støttet Babis, som er en av Tsjekkias rikeste menn. Babis er blitt anklaget for økonomisk kriminalitet, men tidligere denne uken ble han frifunnet i en korrupsjonssak.

Han sto tiltalt for bedrageri knyttet til EU-subsidier. Selv avviste han anklagene, og han ble altså trodd i retten.

Tidligere fallskjermsoldat

Partiet Babis leder, ANO, er blitt beskrevet både som populistisk og sentrumsorientert.

Babis var statsminister fra 2017 til 2021, da han tapte valget på ny nasjonalforsamling og måtte overlate statsministerposten til Petr Fiala.

Utfordreren Petr Pavel er tidligere fallskjermsoldat og bidro i sin tid til å evakuere franske soldater i en krigssone i det tidligere Jugoslavia. Han gjorde militær karriere, ble general og ledet en periode Natos militærkomité.

I valgkampen har Pavel lovet å «gjenopprette orden».

Ifølge analytikerne har Pavel gode sjanser til å gå videre til en andre valgomgang. Den holdes 27. og 28. januar hvis ingen av kandidatene får over 50 prosent av stemmene i første runde.

Ukraina-krigen

Danuse Nerudova er den eneste kvinnelige kandidaten, og også en av dem som gjør det bra på meningsmålingene. Hun er økonom, akademiker og tidligere rektor ved universitetet i hjembyen Brno.

I likhet med mange andre land sliter Tsjekkia for tiden med høy inflasjon. Økonomien i landet er også blitt svekket som følge av Russlands krig mot Ukraina.

Presidenten i Tsjekkia har hovedsakelig en seremoniell rolle, men også noe politisk makt. Blant annet er det presidenten som utpeker dommere til landets grunnlovsdomstol.

Den neste presidenten blir den fjerde siden Tsjekkia fredelig skilte lag med Slovakia i 1993.