Tusenvis av flyginger ble innstilt i USA på grunn av dataproblemer

Mer enn 1.300 fly ble onsdag innstilt og over 9.000 ble forsinket på grunn av problemer med sikkerhetssystemet Notam. Foto: Steven Senne / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Tusenvis av flyavganger ble innstilt eller forsinket over hele USA onsdag. Årsaken var at et sikkerhetssystem fikk tekniske problemer.