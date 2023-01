Wagner-gruppen: Savnet brite funnet død i Ukraina

NTB

En av de to britene som er savnet i Ukraina, er funnet død av Wagner-gruppen, ifølge den russiske leiesoldathærens leder Jevgenij Prigjorzjin.

I uttalelsen fra Prigjorzjin klargjøres det ikke hvem av de to det er snakk om, men han skriver at den døde hadde dokumenter som tilhørte begge to, på seg. Vedlagt uttalelsen er et bilde som synes å vise to pass med navnene til britene.

De to skal ha drevet med frivillig arbeid ved fronten i Donetsk fylke. De ble sist sett på vei fra Kramatorsk til byen Soledar ved fronten fredag forrige uke, ifølge Sky News.

Duoen skal ha jobbet med å evakuere sivile og levere humanitær bistand til byene ved fronten.