Tyrkisk lege løslatt etter terroranklager

NTB

En domstol har løslatt lederen for den tyrkiske legeforeningen. Sebnem Korur Fincani hadde bedt om en gransking av hærens angivelige bruk av kjemiske våpen.

Fincanci er samtidig blitt dømt for disseminering av «terrorpropaganda» for å ha bedt om granskningen. Hun ble dømt til to år, åtte måneder og femten dagers fengsel.

Imidlertid pleier ikke dommer på under tre års fengsel i Tyrkia å føre til at man faktisk må sone, og dermed ble hun løslatt, ifølge tyrkiske medier.