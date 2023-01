Ekstremvær i California: Mor og datter reddet fra synkehull på trafikkert vei

På dette bildet tatt med en drone, sees et synkehull sett nær motorvei 118 i Chatsworth-delen av Los Angeles, tirsdag 10. januar 2023. Her ble mor og barn hentet ut etter en omfattende redningsaksjon.

– Disse flommene er dødelige.

En mor og hennes datter opplevde alle trafikanters store mareritt da veien under dem plutselig ga etter og «slukte» bilen ned i et stort synkehull.

Den skremmende hendelsen fant sted i Chatsworth, et nabolag som ligger mellom Santa Clarita og Los Angeles, skriver amerikanske medier, deriblant Fox News.

Et voldsomt uvær i California utløste store oversvømmelser en rekke steder i delstaten. Jord- og gjørmeskred har krevd flere liv, mens andre er reddet fra den visse død etter å ha blitt slukt av synkehull.

Bilene lå oppå hverandre i synkehull



En pickup med to personer ble fanget i det samme synkehullet. Denne bilen landet oppå den andre bilen hvor mor og datter satt innesperret.

Mens personene i det øverste kjøretøyet klarte å komme seg ut av bilen ved egen hjelp, satt mor og datter hjelpeløst fast i det andre kjøretøyet.

Til sammen 50 brannmannskaper deltok i den farlige og kompliserte redningsoperasjonen sent tirsdag kveld amerikansk tid.

Ifølge bataljonssjef Andrew Wordin strømmet vannet nedover gaten og fylte det voksende synkehullet med vann. Redningsmannskapene måtte derfor handle svært raskt for å unngå at de de to savnede druknet i vannmassene.

Bakken kan plutselig kollapse



Det som til slutt reddet mor og datter var at en redningsmann ble firet ned i tau i det fem meter dype synkehullet. Deretter ble de heist opp til bakkeplan, én om gangen. Etter den vellykkede redningsaksjonen ble de behandlet på sykehus for lettere skader, skriver Daily Mail.

Synkehull er dramatiske fordi overflaten vanligvis forblir intakt i en periode til de underjordiske rommene blir for store. Hvis det ikke er nok støtte over mellomrommene, kan det oppstå en plutselig kollaps.

Den massive stormen, forårsaket av en rekke atmosfæriske elver, har skapt kaos over hele delstaten. Minst 17 mennesker har omkommet i uværet. Tusenvis er uten strøm og mange veier er oversvømt. En fem år gammel gutt er fortsatt savnet etter at han ble feid vekk av vannmassene.

– Mer dødelige enn skogbrannene

– Disse flommene er dødelige og har vist seg til og med å være mer dødelige enn skogbrannene som herjet i California, sier California-guvernør Gavin Newsom.

Definisjonen på et synkehull er en forsenkning i bakken som ikke har noen naturlig ytre overflatedrenering, ifølge USAs geologiske undersøkelser (USGS). I utgangspunktet betyr dette at når det regner, forblir alt vannet inne i synkehullet og renner vanligvis ned i undergrunnen i områder hvor bergartene. Når vann fra nedbør beveger seg ned gjennom jorda, begynner disse steintypene å løse seg opp. Dette skaper underjordiske rom og huler.