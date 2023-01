Flere medier: Alle fly satt på bakken i USA etter datafeil

NTB

En datafeil i det såkalte Notam-systemet, som gir viktig informasjon til piloter, har ført til at ingen fly får ta av i USA, erfarer flere medier.

Det føderale luftfartsverket FAA bekrefter flytrøbbelet, som er knyttet til Notam-systemet, som gir viktig informasjon til piloter.

– Vi jobber med å gjenopprette Notam-systemet. Vi utfører endelige valideringskontroller og laster inn systemet på nytt. Operasjoner på tvers av det nasjonale luftromssystemet er berørt. Vi vil gi hyppige oppdateringer etter hvert som vi gjør fremgang, skriver de på Twitter i 12.30-tiden onsdag.

ABC News skriver at hendelsen kan ende med at alle fly blir satt på bakken, andre medier slår fast at dette allerede har skjedd. Dette er ikke bekreftet av amerikanske myndigheter.

Det skal være hele Notam-systemet til luftfartsverket som er ute av drift. FAA selv har etablert et telefonnummer for henvendelser om saken.

Notam er informasjon som kommer i strukturert form til piloter og annet flygende personell om en rekke forhold, blant annet arbeid på flyplasser, stenging av luftrom og ulike farer.