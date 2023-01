«Putins kokk» skryter av de ukrainske soldatene: – Kjemper tappert

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin tar de ukrainske styrkene i forsvar, og sier de «ærefullt forsvarer» byen Soledar, som har vært preget av blodige kamper den siste tiden.

Kampene har herjet i den lille byen Soledar i Øst-Ukraina de siste dagene. De beskrives som noen av de aller hardeste og blodigste i krigen så langt.

Ifølge rapporter fra fronten ligger det døde soldater strødd på slagmarken. Ingen plukker disse opp. I stedet blir de døde kroppene brukt som barrikader, og russiske soldater går bokstavelig talt over lik når de rykker fram mot de ukrainske forsvarsstillingene, skriver Reuters.

Les alt om Ukraina-krigen her!

Etter å ha hatt kontroll over store deler av byen lenge, hevder nå Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin, også kalt «Putins kokk», at Wagner-gruppen har tatt full kontroll over byen.

Informasjonen er ikke verifisert eller bekreftet fra uavhengige kilder, og ukrainske myndigheter avviser Wagner-sjefens påstander.

Prigozjin har uansett i lys av de heftige kampene latt seg imponere av de ukrainske styrkene.

Tar de ukrainske styrkene i forsvar

På Telegram berømmer Wagner-sjefen de ukrainske styrkene for et «ærefullt forsvar».

Videre avkrefter han ryktene som begynte å spre seg om at den ukraniske etterretningstjenesten (SBU) måtte gripe inn på slagmarken for å hindre ukrainske soldater fra å desertere.

– La oss være ærlige med oss ​​selv. Den ukrainske hæren kjemper tappert for Bakhmut og Soledar. Rapporter om deres massedesertering er ikke sanne, skriver han ifølge svenske Expressen.

Innrømte vanskeligheter

Ifølge Institute for the study of war (ISW) har Prigozjin brukt rapporter om leiesoldatgruppens seire i og rundt Soledar i sin propaganda for å fremme Wagner-gruppens rykte som en effektiv kampstyrke.

På årets første dag kom det imidlertid en sjelden innrømmelse fra «Putins kokk».

I en video publisert på Telegram, kan man se Prigozjin legge ned legger ned blomster på en grav som skal tilhøre en av Wagner-gruppens leiesoldater.

På kirkegården ligger flere titalls leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppen som falt i kamp for Putin, skriver dansk TV2.

Prigozjin legger ikke skjul på at leiesoldatene hans har havnet i vanskeligheter i Ukraina, da særlig i Bakhmut, og opplyser han at soldatene hans mangler utstyr. Videre hevder han en overtagelse av byen ville gått bedre for seg fra russisk side om soldatene hans hadde fått utstyret de trenger.