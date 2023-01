Canada kjøper norsk luftvernsystem for å sende til Ukraina

Nasams (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) på Festningsplassen i Oslo. Canada kjøper nå et slikt system som de gir bort til Ukraina.

NTB

Canadiske myndigheter varsler at de kjøper et batteri til det norske luftvernsystemet Nasams av USA for å gi bort til Ukraina.