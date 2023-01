Tigray-styrker leverer inn tunge våpen til Etiopias regjeringshær

NTB

Tigray-styrkene som i to år har kriget mot den etiopiske regjeringen, har begynt å levere inn tunge våpen til landets hær.

Innleveringen startet tirsdag og er i tråd med en våpenhvileavtale framforhandlet med hjelp fra Den afrikanske union (AU) i november.

Et overvåkingsteam bestående av representanter fra de to partene og den regionale organisasjonen IGAD overvar innleveringen, som skjedde i byen Aguale nordøst for provinshovedstaden Mekele.

– Vi handler i troen på at hvis vi skal ha fred, så kan vi ikke ha noe som åpner døra for provokasjoner. Fred er vesentlig for oss, sa Mulugeta Gebrechristos, som representerer Tigray-styrken TDF, under seremonien.