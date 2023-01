Utvalgte vinnere under Golden Globe-utdelingen

NTB

Dette er vinnerne i utvalgte kategorier under den 80. Golden Globe-utdelingen. Den fant sted natt til onsdag i Beverly Hills i Los Angeles i USA.

Film

* Beste drama: «The Fabelmans»

* Beste musikal eller komedie: «The Banshees of Inisherin»

* Beste mannlige skuespiller, drama: Austin Butler, «Elvis»

* Beste kvinnelige skuespiller, drama: Cate Blanchett, «Tár»

* Beste mannlige skuespiller, musikal eller komedie: Colin Farrell, «The Banshees of Inisherin»

* Beste kvinnelige skuespiller, musikal eller komedie: Michelle Yeoh, «Everything Everywhere All at Once»

* Beste mannlige birolle: Ke Huy Quan, «Everything Everywhere All At Once»

* Beste kvinnelige birolle: Angela Bassett, «Black Panther: Wakanda Forever»

* Beste regissør: Steven Spielberg, «The Fabelmans»

* Beste manus: Martin McDonagh, «The Banshees of Inisherin»

* Beste animerte film: «Pinocchio»

* Beste ikke-engelskspråklige film: «All Quiet on the Western Front»

TV:

* Beste dramaserie: «House of the Dragon»

* Beste musikal- eller komiserie: «Abbott Elementary»

* Beste miniserie eller TV-film: «White Lotus»